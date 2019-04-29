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"Он продался" Буяльский рассказал о конфликте с Мораесом

"Он продался" Буяльский рассказал о конфликте с Мораесом
11:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал о конфликте с форвардом Шахтера.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский рассказал о своей перепалке с форвардом Шахтером и экс-игроком киевлян Жуниором Мораесом после матча 25-го тура (0:0). По словам украинца, Мораес первый начал что-то ему говорить, после чего Буяльский высказал ему свое мнение о его продажности.

«Я его не называл изначально. Мораес шел по ступенькам с ребенком, раз что-то сказал — я промолчал, второй раз. Обернулся, он мне «да, да, я тебе». Ну и я сказал все, что думаю о нем, ничего не скрывая».

«Да, [сказал, что он продался], а что, нет? Ну это мое личное мнение. Ему также предлагали контракт в Динамо. Человек в лицо говорит одно, а когда уходит — другое. Надо же быть человеком», — сказал Буяльский в программе Профутбол.

Мораес мог стать героем встречи с Динамо, но на последних минутах игры не реализовал заработанный Шахтером пенальти.

После матча форвард киевлян Артем Беседин заявил, что из-за уважения к бывшей команде Мораесу не стоило подходить бить одиннадцатиметровый удар.

Сам натурализованный украинец назвал не забитый пенальти одним из «ужаснейших моментов в жизни».

Во всех турнирах нынешнего сезона Мораес сыграл в 34 матчах, забив 23 гола и отдав 11 результативных передач.

После ничьей в среду отрыв в 7 очков между Шахтером и Динамо сохранился и продолжился уже после 26-го тура, где Горняки и киевляне победили Мариуполь и ФК Львов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес.
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