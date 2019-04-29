Тоттенхэм - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Тоттенхэм фаворит первой встречи, но Аякс фаворит противостояния.

Во вторник, 30 апреля, Тоттенхэм примет Аякс в полуфинале Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают фаворитом матча Тоттенхэм. На успех подопечных Почеттино принимают ставки с коэффициентом 2.44, тогда как на победу нидерландского клуба можно поставить за 2.96.

На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.40. При этом фаворитом на общий успех и соответсвенно проход в финал букмекеры считают именно Аякс.

Сейчас на это можно поставить с коэффициентом 1.8. На Тоттенхэм ставки принимаются с коэффициентом 2.02 раза.