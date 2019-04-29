Милан не уволит Гаттузо до конца сезона

Новости спорта: Руководство Милана не планирует увольнять тренера до конца сезона.

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо останется на своем посту как минимум до конца сезона, утверждает Corriere dello Sport. Недавно россонери пережили вылет из Кубка Италии (0:0, 0:1) от Лацио и поражение от Торино (0:2) в Серии А.

Милан после 34 сыгранных матчей опустился на 5-е место в чемпионате с отставанием в 2 очка от Ромы. Также россонери может обойти Аталанта, у которой есть игра с Удинезе в запасе.

«Лига чемпионов выскользнула из наших рук после вчерашнего поражения, но мы продолжаем гнаться за ней», — заявил президент Милана Паоло Скарони на RadioSOI Sport.

«Невыход в Лигу чемпионов будет иметь экономическое влияние. Это скажется на тайминге проекта, целью которого является возвращение Милана на надлежащие ему места».

Есть вероятность, что Дженнаро Гаттузо покинет клуб по окончанию сезона вне зависимости от результатов команды.

Милану осталось сыграть в Серии А с Болоньей, Фиорентиной, Фрозиноне и СПАЛом.