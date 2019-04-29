Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
Постол - Мимун: видео боя
Постол - Мимун: видео боя
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Луческу извинился за слова о Лобановском
Луческу извинился за слова о Лобановском

Вест Хэм нашел замену Ярмоленко

Вест Хэм нашел замену Ярмоленко
13:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Пока украинец восстанавливается после травмы, руководство лондонского клуба подыскало ему альтернативу.

Похоже, английский "Вест Хэм" не намерен делать серьезную ставку на украинского футболиста Андрея Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после прошлогодней травмы и раньше следующего сезона на поле не вернется. Как сообщает итальянское издание Tuttosport, лондонский клуб на позицию правого вингера, на которой действует наш вингер, намерен пригласить колумбийского полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо. 30-летний Куадрадо не доволен тем количеством игрового времени, которое предоставляют ему в Турине, и готов покинуть ряды чемпионов Италии.

Кстати, неделю назад Куадрадо стал героем забавного фото. Во время празднования скудетто "Ювентуса" колумбиец запрыгнул на Криштиану Роналду и принялся распылять баллончик с пеной прямо на голову португальцу.

Впрочем, на Куадрадо, который в 19 матчах за "Ювентус" в нынешнем сезоне забил 1 гол, есть и другие претенденты. Речь об "Уотфорде". Также возможен его трансфер в один из испанских клубов.

Как сообщалось ранее, Андрей Ярмоленко, восстанавливаясь после травмы, выпил с одноклубниками по "Вест Хэму" и стал членом банды латиносов. Появилось фото посиделок Андрея с партнерами во время игровой паузы.

Также сообщалось, что Зидан отпускает к Ярмоленко в Лондон "мадридского Иньесту". Одноклубником украинца в "Вест Хэме" станет полузащитник "Реала" Себальос. Цена вопроса – 18 миллионов фунтов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Бокс, АПЛ, Новости бокса, Хуан Куадрадо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Два нереализованных пенальти - в обзоре матча Мариуполь - Шахтер (Видео)
02 Фонсека: Следующий пенальти буду бить точно не я
03 Неймар объяснил, почему ударил болельщика
04 Лидер Динамо Вербич отправляется в Германию
05 Фейр-плей года. Тренер Лидса заставил свою команду пропустить гол (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь