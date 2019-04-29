Ребров: Я счастлив в Венгрии

Новости спорта: Наставник рассказал об опыте работы в зарубежных чемпионатах.

После ухода из «Динамо» Киев наставник Сергей Ребров год проработал в Саудовской Аравии, а теперь тренирует венгерский «Ференцварош», с которым выиграл чемпионский титул.

«Достаточно высокий уровень чемпионата. Я сравниваю Венгрию и Украину - и не вижу большой разницы в чемпионате. Мне не 60-70 лет, я только начинаю свою работу, и мне нравится пробовать себя в этом чемпионате. После «Динамо» уехал в Саудовскую Аравию? Я не собирался подписывать контракт там, но они были настойчивыми, и мне это понравилось. На тот момент других предложений не было, и я решил год поработать. В итоге мы разошлись нормально, мне понравился год работы в Саудовской Аравии».

«Что дальше? Я счастлив здесь, счастлив, что моя семья со мной. Не хочу постоянно куда-то мотаться, ездить. Пока так», - рассказал Ребров программе Профутбол.

«Ференцварош» в новом сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов.