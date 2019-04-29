Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
Постол - Мимун: видео боя
Постол - Мимун: видео боя
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Луческу извинился за слова о Лобановском
Луческу извинился за слова о Лобановском

Ребров: Я счастлив в Венгрии

Ребров: Я счастлив в Венгрии
14:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наставник рассказал об опыте работы в зарубежных чемпионатах.

После ухода из «Динамо» Киев наставник Сергей Ребров год проработал в Саудовской Аравии, а теперь тренирует венгерский «Ференцварош», с которым выиграл чемпионский титул.

«Достаточно высокий уровень чемпионата. Я сравниваю Венгрию и Украину - и не вижу большой разницы в чемпионате. Мне не 60-70 лет, я только начинаю свою работу, и мне нравится пробовать себя в этом чемпионате. После «Динамо» уехал в Саудовскую Аравию? Я не собирался подписывать контракт там, но они были настойчивыми, и мне это понравилось. На тот момент других предложений не было, и я решил год поработать. В итоге мы разошлись нормально, мне понравился год работы в Саудовской Аравии».

«Что дальше? Я счастлив здесь, счастлив, что моя семья со мной. Не хочу постоянно куда-то мотаться, ездить. Пока так», - рассказал Ребров программе Профутбол.

«Ференцварош» в новом сезоне будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Два нереализованных пенальти - в обзоре матча Мариуполь - Шахтер (Видео)
02 Фонсека: Следующий пенальти буду бить точно не я
03 Неймар объяснил, почему ударил болельщика
04 Лидер Динамо Вербич отправляется в Германию
05 Фейр-плей года. Тренер Лидса заставил свою команду пропустить гол (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь