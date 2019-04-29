УПЛ. Арсенал обыграл Десну

Новости спорта: "Арсенал" победил "Десну" в чемпионате Украины по футболу.

Футболисты киевского "Арсенала" обыграли 29 апреля в столице черниговскую "Десну" (2:0) в заключительном матче 26-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили Артур Авагимян (12-я минута) и Павел Ориховский (27).

Результаты поединков 26-го тура, состоявшихся 27-28 апреля:

"Черноморец" (Одесса) - "Ворскла" (Полтава) - 1:2

Голы: Арни Вильхьяльмссон (2) - Денис Васин (84, с пенальти) и Артем Габелок (90+2)

"Олимпик" (Донецк) - "Карпаты" (Львов) - 3:2

Геннадий Пасич (9), Дийе Матар (83), Максим Дегтярев (77) - Франсиско Ди Франко (36), Кристиан Понде (54).

"Маиуполь" - "Шахтер" (Донецк) - 0:1

Веллингтон Нем (12)

"Александрия" - "Заря" (Луганск) - 0:2

Артем Громов (41, 63)

"Львов" - "Динамо" (Киев) - 0:1

Виталий Буяльский (24).

Турнирное положение после 26-ти туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 67 очков, "Динамо" - 60, "Александрия" - 47, "Заря" - 38, "Мариуполь" - 33, "Львов" - 30;

вторая шестерка - "Десна" - 35, "Ворскла" - 33, "Олимпик" - 27, "Карпаты" - 25, "Арсенал-Киев" - 21, "Черноморец" - 18.

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

27-й тур состоится 4-5 мая.