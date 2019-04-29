УПЛ. Арсенал обыграл Десну

Футболисты киевского "Арсенала" обыграли 29 апреля в столице черниговскую "Десну" (2:0) в заключительном матче 26-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.
Мячи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили Артур Авагимян (12-я минута) и Павел Ориховский (27).
Результаты поединков 26-го тура, состоявшихся 27-28 апреля:
"Черноморец" (Одесса) - "Ворскла" (Полтава) - 1:2
Голы: Арни Вильхьяльмссон (2) - Денис Васин (84, с пенальти) и Артем Габелок (90+2)
"Олимпик" (Донецк) - "Карпаты" (Львов) - 3:2
Геннадий Пасич (9), Дийе Матар (83), Максим Дегтярев (77) - Франсиско Ди Франко (36), Кристиан Понде (54).
"Маиуполь" - "Шахтер" (Донецк) - 0:1
Веллингтон Нем (12)
"Александрия" - "Заря" (Луганск) - 0:2
Артем Громов (41, 63)
"Львов" - "Динамо" (Киев) - 0:1
Виталий Буяльский (24).
Турнирное положение после 26-ти туров:
первая шестерка - "Шахтер" - 67 очков, "Динамо" - 60, "Александрия" - 47, "Заря" - 38, "Мариуполь" - 33, "Львов" - 30;
вторая шестерка - "Десна" - 35, "Ворскла" - 33, "Олимпик" - 27, "Карпаты" - 25, "Арсенал-Киев" - 21, "Черноморец" - 18.
На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.
27-й тур состоится 4-5 мая.