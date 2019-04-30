Зинченко: Этот сезон будет фантастическим, если выиграем АПЛ

Новости спорта: Александр рад, что "горожанам" удалось заработать три очка в матче с Бернли.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу над Бернли (0:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

"Нам было тяжело играть против Бернли, но важнее всего, что мы заработали такие нужные три очка. Будет замечательно, если Ман Сити станет чемпионом АПЛ. Тогда этот сезон будет фантастическим", - приводит слова Зинченко FourFourTwo.

Напомним, Манчестер Сити, набрав 92 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, "горожане" вновь опередили Ливерпуль на одно очко.