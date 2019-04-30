Слова тренера Аякса перед матчем против Тоттенхэма

Новости спорта: Эрик тен Хаг прокомментировал подготовку команды к первому матчу 1/2 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг прокомментировал подготовку команды к первому матчу 1/2 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Голландец уверен, что его футболистам под силу пробиться в финал, если они будут играть в свой футбол.

«Мы хотим продолжать в том же духе. Это фантастика, что Аякс в полуфинале, ведь никто не ожидал от голландского клуба в этом сезоне такого результата, но мы хотим большего. Это девиз нашей команды».

«Последние матчи показывают, что Аякс в хорошей форме, и мы знаем это. Если будем играть в нашу собственную игру и достигнем нашего уровня, думаю, что у нас будут хорошие шансы на выход в финал», — цитирует тен Хага официальный сайт Аякса.

Первый полуфинальный поединок между Тоттенхэмом и Аяксом пройдет в Лондоне во вторник, 30 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.