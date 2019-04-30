В Милане нашли замену Гаттузо

Новости спорта: Экс-тренер Ромы Эусебио Ди Франческо может летом возглавить Милан.

Руководство Милана решило дать Дженнаро Гаттузо возможность доработать до конца нынешнего сезона, однако ведет активные поиски его преемника на будущий сезон — сообщает Gazzetta dello Sport.

Согласно опросу, проведенному авторитетным итальянским изданием, его читатели больше всего хотели бы видеть у руля Милана нынешнего тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини (47,2%), но он наверняка не захочет бросать бергамасков, если сумеет добыть с ними путевку в Лигу чемпионов. Вторым идет Маурицио Сарри (30,6%), но тот недвусмысленно дал понять, что намерен продолжать работу с Челси. За Эусебио Ди Франческо отдали свои голоса 12,7% респондентов. Замыкают пятерку претендентов Марко Джампаоло (Сампдория, 6,1%) и Леонарду Жардим (3,3%).

Gazzetta уверена, что примерно так же выглядят и предпочтения руководителей "дьяволов". Впрочем, теоретически возможен и вариант, при котором Дженнаро Гаттузо, получивший возможность доработать до конца сезона, выдаст феерический финиш, обыграет в оставшихся матчах Болонью, Фиорентину, Фрозиноне и СПАЛ, добудет путевку в Лигу чемпионов и получит возможность и дальше работать с «россонери».