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В Милане нашли замену Гаттузо

В Милане нашли замену Гаттузо
11:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Экс-тренер Ромы Эусебио Ди Франческо может летом возглавить Милан.

Руководство Милана решило дать Дженнаро Гаттузо возможность доработать до конца нынешнего сезона, однако ведет активные поиски его преемника на будущий сезон — сообщает Gazzetta dello Sport.

Согласно опросу, проведенному авторитетным итальянским изданием, его читатели больше всего хотели бы видеть у руля Милана нынешнего тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини (47,2%), но он наверняка не захочет бросать бергамасков, если сумеет добыть с ними путевку в Лигу чемпионов. Вторым идет Маурицио Сарри (30,6%), но тот недвусмысленно дал понять, что намерен продолжать работу с Челси. За Эусебио Ди Франческо отдали свои голоса 12,7% респондентов. Замыкают пятерку претендентов Марко Джампаоло (Сампдория, 6,1%) и Леонарду Жардим (3,3%).

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Gazzetta уверена, что примерно так же выглядят и предпочтения руководителей "дьяволов". Впрочем, теоретически возможен и вариант, при котором Дженнаро Гаттузо, получивший возможность доработать до конца сезона, выдаст феерический финиш, обыграет в оставшихся матчах Болонью, Фиорентину, Фрозиноне и СПАЛ, добудет путевку в Лигу чемпионов и получит возможность и дальше работать с «россонери».

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Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо, Эусебио Ди Франческо.
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