Экс-динамовец Макаренко может продолжить карьеру в Греции

Новости спорта: В составе АЕКа уже выступает один украинский футболист Дмитрий Чигринский.

Украинский полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко интересен греческому АЕКу, о чем сообщает Sportime.gr.

Технический директор клуба Никос Либеропулос уже посещал матчи Андерлехта с целью последить за игрой 27-летнего украинца.

Ранее сообщалось, что Макаренко должен был сыграть впервые за 4 месяца после травмы, но в итоге полузащитник попал лишь в заявку Андерлехта на игру с Брюгге (0:1), но на поле так и не вышел.

Издание сообщает, что в 2017 году тогда еще игравшего за Динамо Макаренко хотел приобрести Панатинаикос.

В составе АЕКа уже выступает один украинский футболист. Защитник Дмитрий Чигринский играет в составе греческого клуба с 2016 года.

Евгений Макаренко перешел в Андерлехт из Кортрейка летом 2018 гола. В нынешнем сезоне украинец провел за Лиловых 20 матчей и отдал 2 результативные передачи.