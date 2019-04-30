Определился первый представитель Украины в Лиге чемпионов

Новости спорта: После матчей 26-го тура Шахтер официально гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2019/2020.

Осталось только выяснить, на каком этапе он будет стартовать, пишет zbirna.com.

Шахтер оформил себе пропуск в еврокубки на сезон-2019/2020 еще 3 апреля, победив в Александрии, а по итогам 26-го тура обеспечил себе путевку в главный европейский клубный турнир. После победы горняков в Мариуполе и домашнего поражения Александрии стало понятно, что ниже второго места в УПЛ команда Фонсеки не опустится — отрыв от третьего за шесть туров до финиша составляет 20 очков.

В оставшихся поединках определится, когда Шахтер возьмет старт в Лиге чемпионов. Если победит в Премьер-лиге, то сразу с группового раунда, если займет вторую строчку, то с третьего квалификационного. Кстати, на сегодня уже известны 10 участников основной сетки ЛЧ-2019/2020: Барселона, Атлетико, Реал (все — Испания), Манчестер Сити, Ливерпуль (оба — Англия), Ювентус (Италия), Бавария, Боруссия Д, Лейпциг (все — Германия) и ПСЖ (Франция).

Напомним, что еще трех представителей Украина будет иметь в Лиге Европы-2019/2020: обладатель Кубка будет стартовать в групповом раунде, бронзовый призер — в третьей квалификации, а четвертая команда УПЛ — во второй. Если Кубок страны добудет Шахтер, то сетка сместится, и пропуск в ЛЕ получит пятый клуб лиги, а третий призер попадет сразу в группу.