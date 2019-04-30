Скачать
Вторник, 30.04.2019
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Кличко вспомнил свой бой с Джошуа 29 апреля
Кличко вспомнил свой бой с Джошуа 29 апреля
Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге
Победителем Лондонского марафона стал кениец Элиуд Кипчоге

Определился первый представитель Украины в Лиге чемпионов

Определился первый представитель Украины в Лиге чемпионов
15:04 Сегодня Телеграф Dynamomania

Новости спорта: После матчей 26-го тура Шахтер официально гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2019/2020.

Осталось только выяснить, на каком этапе он будет стартовать, пишет zbirna.com.

Шахтер оформил себе пропуск в еврокубки на сезон-2019/2020 еще 3 апреля, победив в Александрии, а по итогам 26-го тура обеспечил себе путевку в главный европейский клубный турнир. После победы горняков в Мариуполе и домашнего поражения Александрии стало понятно, что ниже второго места в УПЛ команда Фонсеки не опустится — отрыв от третьего за шесть туров до финиша составляет 20 очков.

В оставшихся поединках определится, когда Шахтер возьмет старт в Лиге чемпионов. Если победит в Премьер-лиге, то сразу с группового раунда, если займет вторую строчку, то с третьего квалификационного. Кстати, на сегодня уже известны 10 участников основной сетки ЛЧ-2019/2020: Барселона, Атлетико, Реал (все — Испания), Манчестер Сити, Ливерпуль (оба — Англия), Ювентус (Италия), Бавария, Боруссия Д, Лейпциг (все — Германия) и ПСЖ (Франция).

Напомним, что еще трех представителей Украина будет иметь в Лиге Европы-2019/2020: обладатель Кубка будет стартовать в групповом раунде, бронзовый призер — в третьей квалификации, а четвертая команда УПЛ — во второй. Если Кубок страны добудет Шахтер, то сетка сместится, и пропуск в ЛЕ получит пятый клуб лиги, а третий призер попадет сразу в группу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ. Арсенал обыграл Десну
02 Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
03 Слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс
04 Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
05 Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь