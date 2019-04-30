Сарри отказался возглавить Милан

Новости спорта: Итальянец планирует и дальше тренировать "Челси".

Главный тренер Челси Маурицио Сарри планирует продолжить работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский специалист уведомил о своем намерении боссов Милана, которые ранее рассматривали его в качестве преемника Дженнаро Гаттузо на посту наставника команды.

Отметим, что Милан после 34 туров занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В свою очередь Челси расположился на 4-й строчке в таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что "россонери" с большой вероятностью отправят Гаттузо в отставку по окончании сезона.