Месси получит одну из самых престижных наград в Каталонии

Новости спорта: Аргентинский футболист Лионель Месси получит крест Святого Георгия.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит крест Святого Георгия. Эта награда является одной из самых престижных в Каталонии. С 1981 года в Каталонии она каждый год вручается людям, которые своими усилиями помогли сообществу Испании.

«Месси получил признание за невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим футболистом всех времён. Он приехал из Аргентины в Каталонию в самом раннем возрасте. В массовом спорте, таком как футбол, Месси воплощает в себе такие социальные атрибуты, как смирение, честность, обучение, креативность, командный дух и уважение», — говорится на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Месси сыграл в общей сложности 45 матчей за «Барселону», забил 46 голов и сделал 22 голевые передачи.