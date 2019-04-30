Малиновский в тройке претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Бельгии

Новости спорта: Руслан Малиновский - претендент на титул лучшего игрока чемпионата Бельгии.

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский может стать лучшим футболистом сезона в Бельгии. Об этом сообщает Sporza.be.

Профессиональная футбольная лига Бельгии начала подводить итоги футбольного года и назвала кандидатов на приз лучшему игроку. На приз претендует полузащитник «Генка» Руслан Малиновский, игрок «Брюгге» Ханс Ванакен и бывший футболист «Генка», а ныне игрок «Торонто» Алехандро Посуэло.

Имя победителя объявят 6 мая на гала-концерте в честь завершения сезона.

В этом сезоне Малиновский провел за «Генк» 48 матчей, забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач. «Генк» лидирует в чемпионате Бельгии, опережая ближайшего конкурента «Брюгге» на 6 очков.