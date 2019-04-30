Футбольный судья произвел жребий с помощью пасхальных яиц (Видео)

Новости спорта: Капитаны обеих команд без раздумий поддержали рефери.

В матче 31-го тура чемпионата Болгарии между Ботевом и софийским ЦСКА (2:0) произошел забавный случай.

Перед началом встречи главный арбитр Ивайло Стоянов вместо подбрасывания монетки предложил капитанам команд побиться яйцами в честь праздника Пасхи. Представители обеих команд поддержали рефери и, как положено, ударились писанками.

Botev Plovdiv 2:0 CSKA Sofia FC

Traditional draw - using Easter eggs pic.twitter.com/YUTkcE3o2M — Irakli Khvedeliani (@Khvedeliani90) 30 апреля 2019 г.

Напомним, христиане восточного обряда отмечали Пасху 28 апреля в этом году.

После 26 туров Ботев занимает в чемпионате Болгарии 4-е место. ЦСКА расположился на 2-й строчке в турнирной таблице и теперь отстает от лидирующего Лудогорца на пять очков.

Ранее сообщалось, что в Румынии арбитр сделал предложение лайнсмену прямо на поле.