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Футбольный судья произвел жребий с помощью пасхальных яиц (Видео)
22:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Капитаны обеих команд без раздумий поддержали рефери.

В матче 31-го тура чемпионата Болгарии между Ботевом и софийским ЦСКА (2:0) произошел забавный случай.

Перед началом встречи главный арбитр Ивайло Стоянов вместо подбрасывания монетки предложил капитанам команд побиться яйцами в честь праздника Пасхи. Представители обеих команд поддержали рефери и, как положено, ударились писанками.

Напомним, христиане восточного обряда отмечали Пасху 28 апреля в этом году.

После 26 туров Ботев занимает в чемпионате Болгарии 4-е место. ЦСКА расположился на 2-й строчке в турнирной таблице и теперь отстает от лидирующего Лудогорца на пять очков.

Ранее сообщалось, что в Румынии арбитр сделал предложение лайнсмену прямо на поле.

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ФК ЦСКА, Футбол, Яйца, Пасха, Чемпионат Бельгии.
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