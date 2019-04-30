Фирмино может сыграть против Барселоны

Новости спорта: Фирмино надеется принять участие в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Барселоной».

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассчитывает принять участие в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает The Times.

Ранее сообщалось, что у 27-летнего нападающего красных имеются проблемы с мышцами. Из-за травмы бразилец уже пропустил встречу 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерфилд Таун» (5:0).

По информации издания, Фирмино надеется принять участие в тренировке «Ливерпуля», которая состоится сегодня, 30 апреля, чтобы доказать свою физическую готовность к матчу. Медицинский штаб примет решение об участии Фирмино позже.

Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль» состоится завтра, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.