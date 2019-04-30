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Вердикт по делу Мораеса УЕФА обьявит 3 мая

Вердикт по делу Мораеса УЕФА обьявит 3 мая
17:52 Сегодня Телеграф Циганик LIVE

Новости спорта: Украина ждет решение Дисциплинарного комитета УЕФА

Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали протест против сборной Украины из-за натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса.

Соперники Украины по отбору Евро-2020 считают, что игрок не имел права участвовать в матчах, а Дисциплинарный комитет вскоре рассмотрит вопрос и вынесет решение.

Вердикт должны объявить 2-го или 3-го мая, о чем в своей авторской передаче рассказал журналист Игорь Цыганык.

«2-го числа в штаб-квартире УЕФА соберутся представители всех сторон, чтобы дать свои объяснения Дисциплинарному комитету. Затем комитет будет решать дело».

«Скорее всего, УЕФА объявит решение 3-го мая. Обычно берется 24 часа, чтобы полностью выписать решение и объяснение», - рассказал Цыганык.

Украина рискует получить два технических поражения по итогам матчей с Португалией (0:0) и Люксембургом (победа 2:1).

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УПЛ, Жуниор Мораес.
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