Скачать
Среда, 01.05.2019
Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов
Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов
Назван следующий соперник Джошуа
Назван следующий соперник Джошуа
Ломаченко рассказал о травме, Усике и вероятных соперниках (Видео)
Ломаченко рассказал о травме, Усике и вероятных соперниках (Видео)
Запорожье - бронзовый призер Суперлиги
Запорожье - бронзовый призер Суперлиги

Пол Скоулз: Погба нужно постоянно устраивать встряску

Пол Скоулз: Погба нужно постоянно устраивать встряску
00:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Легенда МЮ Пол Скоулз резко высказался о хавбеке.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба Поля Погба.

"В полузащите клуба есть некая неопределенность. Пока непонятно, останется Погба или уйдет. За прошедшие годы Юнайтед потерял много одних из лучших игроков, и это не очень на команду повлияло. Можно вспомнить таких футболистов, как Рой Кин, Дэвид Бекхэм или Криштиану Роналду.

Все мы знаем Погба, мы обсуждаем его потенциал, но ему уже 26 лет. Он должен начать демонстрировать свой уровень каждую неделю. Полю нужно, чтобы рядом был футболист вроде того же Кина, который постоянно устраивал ему встряску. А пока что он продолжает жить в своем маленьком вымышленном мире и считать себя лучшим игроком в мире", - приводит слова Скоулза Daily Mail.

В текущем сезоне француз провел 33 матча в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее появилась информация, что Погба не считает главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера подходящим тренером для МЮ.

Позже сообщалось, что французский хавбек согласовал контракт с Реалом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, Пол Скоулз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов. Тоттенхэм - Аякс: события матча
02 Роналду купил эксклюзивный и самый дорогой автомобиль
03 Ломаченко рассказал о травме, Усике и вероятных соперниках (Видео)
04 Пятов: Ракицкий понимал, что закроет для себя сборную
05 Тоттенхэм – Аякс: стартовые составы команд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь