Пол Скоулз: Погба нужно постоянно устраивать встряску

Новости спорта: Легенда МЮ Пол Скоулз резко высказался о хавбеке.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба Поля Погба.

"В полузащите клуба есть некая неопределенность. Пока непонятно, останется Погба или уйдет. За прошедшие годы Юнайтед потерял много одних из лучших игроков, и это не очень на команду повлияло. Можно вспомнить таких футболистов, как Рой Кин, Дэвид Бекхэм или Криштиану Роналду.

Все мы знаем Погба, мы обсуждаем его потенциал, но ему уже 26 лет. Он должен начать демонстрировать свой уровень каждую неделю. Полю нужно, чтобы рядом был футболист вроде того же Кина, который постоянно устраивал ему встряску. А пока что он продолжает жить в своем маленьком вымышленном мире и считать себя лучшим игроком в мире", - приводит слова Скоулза Daily Mail.

В текущем сезоне француз провел 33 матча в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее появилась информация, что Погба не считает главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера подходящим тренером для МЮ.

Позже сообщалось, что французский хавбек согласовал контракт с Реалом.