Скачать
Вторник, 30.04.2019
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Назван следующий соперник Джошуа
Назван следующий соперник Джошуа
Ломаченко рассказал о травме, Усике и вероятных соперниках (Видео)
Ломаченко рассказал о травме, Усике и вероятных соперниках (Видео)
Запорожье - бронзовый призер Суперлиги
Запорожье - бронзовый призер Суперлиги

Пятов: Ракицкий понимал, что закроет для себя сборную

Пятов: Ракицкий понимал, что закроет для себя сборную
19:09 Сегодня Телеграф Зе Интервьюер Фото: Instagram

Новости спорта: Вратарь горняков Андрей Пятов заступился за экс-одноклубника.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о переходе Ярослава Ракицкого в "Зенит", а также поведал, почему защитник не пел гимн перед матчами сборной Украины.

"Это его личное. Я его знаю. Все его обзывают и за гимн вспоминают. Он никогда не поддерживал ту сторону, в чем его обвиняют. Он просто предан своей семье и все. Мне нравится, что он стоит на своем. Знал, что его будут обсуждать. Это его выбор. Я тоже понимал, что этим он закроет для себя сборную. Ярик знал, на что идет.

А кто у нас поет гимн? Тренера поют? У нас много людей, которые не поют гимн. Но все показывают Ракицкого. У нас пели гимн до всех этих событий? Я пел, потому что для себя еще с юношеских сборных выучил его. Но у нас 70% игроков не пели гимн. У Ярика был стержень. Его заставлять нет смысла, он специально пошел на принцип", - сказал Пятов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Андрей Пятов, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ. Арсенал обыграл Десну
02 Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
03 Слова Почеттино перед матчем Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс
04 Определился первый представитель Украины в Лиге чемпионов
05 Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь