Пятов: Ракицкий понимал, что закроет для себя сборную

Новости спорта: Вратарь горняков Андрей Пятов заступился за экс-одноклубника.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о переходе Ярослава Ракицкого в "Зенит", а также поведал, почему защитник не пел гимн перед матчами сборной Украины.

"Это его личное. Я его знаю. Все его обзывают и за гимн вспоминают. Он никогда не поддерживал ту сторону, в чем его обвиняют. Он просто предан своей семье и все. Мне нравится, что он стоит на своем. Знал, что его будут обсуждать. Это его выбор. Я тоже понимал, что этим он закроет для себя сборную. Ярик знал, на что идет.

А кто у нас поет гимн? Тренера поют? У нас много людей, которые не поют гимн. Но все показывают Ракицкого. У нас пели гимн до всех этих событий? Я пел, потому что для себя еще с юношеских сборных выучил его. Но у нас 70% игроков не пели гимн. У Ярика был стержень. Его заставлять нет смысла, он специально пошел на принцип", - сказал Пятов.