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Наставник Аякса отреагировал на жалобу Почеттино

Наставник Аякса отреагировал на жалобу Почеттино
18:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Тен Хаг ответил на слова Почеттино о несправедливом преимуществе у «Аякса».

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал высказывание наставника "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов.

Аргентинский специалист в ходе пресс-конференции пожаловался на условия, в которых оказалась его команда перед игрой с амстердамцами. В частности, Почеттино выразил мнение, что отсутствие в составе "шпор" Гарри Кейна и Сон Хын Мина окажет "Аяксу" услугу, а также заявил, что соперник получил несправедливое преимущество, поскольку Эредивизия перенесла тур, чтобы команда сумела подготовиться к игре.

"Мы получаем € 10 млн за выступление в Эредивизии, а "Тоттенхэму" платят в разы больше за участие в Премьер-лиге. Разве это не является несправедливостью по отношению к нам? Перед матчами у каждой команды всегда разные условия и обстоятельства. С этим нужно справляться, и именно это мы и делаем", — приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, матч "Тоттенхэм" – "Аякс" состоится сегодня, 30 апреля, в Лондоне, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Эрик тен Хаг.
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