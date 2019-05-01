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Коутиньо: У Ливерпуля есть Энфилд

Коутиньо: У Ливерпуля есть Энфилд
06:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В среду, 1 мая, состоится полуфинал Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассказал, чего ожидает от противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«С нетерпением жду своего первого полуфинального матча в Лиге чемпионов, надеюсь сыграть хорошо. Кроме того особенным для меня будет и возвращение на „Энфилд“, в „Ливерпуле“ у меня всё было отлично. Лига чемпионов — наша цель, мы должны быть готовы психологически к таким матчам.

«Ливерпуль» — команда, которая очень сильна психологически, в особенности дома. Они великолепны и в атаке, и в обороне, а потому нам надо быть внимательными. «Ливерпуль» — это не только сильная атака. Это великолепная команда, и у них есть «Энфилд» с волшебной атмосферой», — приводит слова Коутиньо официальный сайт УЕФА.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, АПЛ, Филиппе Коутиньо.
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