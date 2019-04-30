Тоттенхэм – Аякс: стартовые составы команд

Новости спорта: Стали известны стартовые составы команд Тоттенхэм – Аякс.

Во вторник, 30-го апреля, состоится первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» будет принимать «Аякс». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис – Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес – Виктор Ваньяма, Дэнни Роуз, Киран Триппьер – Деле Алли, Кристиан Эриксен – Лукас Моура, Фернандо Льоренте



Запас: Пауло Гассанига, Кайл Уокер, Хуан Фойт, Бен Дэвис, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Оливер Скипп



«Аякс»: Андре Онана, Николас Тальяфико, Дейли Блинд, Матейс де Лигт, Йоэл Велтман – Френки де Йонг, Лассе Шоне – Давид Нерес, Донни ван де Бек, Хаким Зиеш – Душан Тадич



Запас: Бруну Варела, Лисандро Магальян, Дэйли Синкгравен, Нуссайр Мазрауи, Дани де Вит, Клас-Ян Хунтелар, Каспер Дольберг



Арбитр: Матеу Лаос (Испания)



Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)