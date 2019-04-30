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Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов

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Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов
23:59 Вт, 30 Апрель 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, который отправил мяч в ворота «Тоттенхэма» с подачи хавбека амстердамцев Хакима Зиеша на 15-й минуте.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Напомним, победитель данного противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».

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УЕФА, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ЛЧ.
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