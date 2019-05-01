Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов.

Полуфинальный матч, в котором "Тоттенхэм" принимал "Аякс".

Уже с первых минут встречи "Аякс" взял инициативу, что довольно быстро воплотилось в забитый гол. Его автором стал Ван де Бек.

Однако после быстрого старта команды не смогли порадовать зрителей забитыми голами. Матч завершился минимальной победой голландцев и теперь финалист будет определен во второй игре.

Вашему вниманию видеообзор встречи:

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Гол: ван де Беек, 15

Тоттенхэм: Льорис — Алдервейрельд, Вертонген (Сиссоко, 40), Санчес — Триппьер (Фойт, 80), Ваньяма, Алли, Роуз (Дэвис, 80) — Лукас Моура, Льоренте, Эриксен.

Аякс: Онана — Велтман, Блинд, де Лигт, Тальяфико — Ф. де Йонг, ван де Беек, Шене (Мазрауи, 65) — Нерес, Тадич, Зиех (Хунтелаар, 87).