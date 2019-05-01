"Бразильское дерби": Вирт сделал свой прогноз на матч Шахтер - Львов

Новости спорта: Юрий Вирт, поигравший в составе двух клубов, рассказал, за счет чего футболисты "Львова" могут дать бой лидерам чемпионата Украины.

В рамках 27-го тура чемпионата Украины в Харькове "Шахтер" примет ФК "Львов". Львовяне еще не потеряли надежду зацепиться за пятое место, дающее право сыграть в еврокубках. Поэтому приложат максимум усилий, чтобы обыграть "горняков", которым нельзя терять очки, держа "Динамо" на комфортном расстоянии в 7 очков. Предстоящий поединок прокомментировал Юрий Вирт, который в свое время выступал в составе обеих команд.

"Хотелось бы верить, что будет яркий и атакующий футбол. "Шахтер" от своего стиля не отойдет, думаю, что и ФК "Львов" тоже. В состав обеих команд много бразильских легионеров, они любят много атаковать, поэтому зрители пришедшие в субботу на стадион "Металлист" останутся довольны и увидят много голов. В какой-то степени этот поединок можно назвать "бразильским дерби", поэтому будет очень интересно понаблюдать за действиями футболистов на поле. Мы прекрасно знаем, что уровень игроков "Шахтера" намного выше, это однозначно. Но за счет дисциплины, желания и самоотдачи футболисты "Львова" смогут дать бой", – считает Юрий Вирт.

В этом году "Шахтер" может обогнать киевское "Динамо" по количеству выигранных трофеев за период независимой Украины, если "горняки" сделают "золотой дубль". "Я не думаю, что сейчас футболисты и тренерский штаб думают об этом. У них есть цель – стать чемпионом и выиграть Кубок Украины. Все мы понимаем, что чемпионство дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Вот об этом точно думают, чтобы играть в главном европейском клубном турнире", – уверен Вирт.

Известно, что в украинском футболе существует практика стимулирования соперников своих конкурентов. "Это мы можем только предполагать, что киевское "Динамо" будет стимулировать соперников, в честности ФК "Львов". Понятно, что такая практика есть, но мне кажется в этом году денежные стимуляции уже не помогут. 7 очков – очень большой отрыв. Отыграть его – это что-то из области фантастики. Не знаю, что должно случится, чтобы киевляне стали чемпионами. Я думаю это прекрасно понимают и футболисты. Чемпионат был проигран не вчера и не сегодня. Чемпионат был проигран полгода назад, когда "Динамо" теряло очки на ровном месте, проигрывая тому же "Львову" и дома "Карпатам". Они тогда очень много очков потеряли, и "Шахтер" ушел в отрыв. Сейчас уже никакие стимуляции не помогут", – говорит Юрий Вирт.

Напомним, матч "Шахтер" – "Львов" пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 4 мая. Отметим, что поединок со "Львовом" станет для "Шахтера" 50-м в Харькове.