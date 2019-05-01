Аланьяспор вывел из обращения номер погибшего Шурала

Новости спорта: Клуб почтил память чешского полузащитника.

Турецкий клуб Аланьяспор вывел из обращения игровой номер Йосефа Шурала. Чешский полузащитник выступал под номером 90.

«Футболка под номером 90 была выведена из обращения по решению Совета директоров», — говорится в сообщении клуба.

Таким образом, Аланьяспор решил почтить память Шурала, который погиб в автокатастрофе. Футболист вместе с еще шестью партнерами по команде ехали в микроавтобусе с игры против Кайзериспора (1:1), однако водитель уснул и случилась авария.

Шурал вылетел из микроавтобуса из-за открывшейся двери и после удара головой скончался в больнице. Остальные шесть игроков команды не пострадали.

Игрок провел 20 матчей в составе сборной Чехии, забив 1 гол. Он играл на Евро-2016, а также провел 6 минут в матче со сборной Украины в октябре прошлого года в Лиге наций (0:1).

До Аланьяспора Шурал выступал за Зброевку Брно, Слован Либерец и пражскую Спарту.