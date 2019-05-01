Андерлехт Макаренко получил техническое поражение

Новости спорта: Игра со Стандартом состоялась 12-го апреля.

Бельгийский Андерлехт понес серьезное наказание за поведение своих болельщиков в матче 4-го тура бельгийской Лиги. Тогда команда украинца Евгения Макаренко встречалась с льежским Стандартом.

Болельщики Андерлехта по ходу игры использовали пиротехнические средства, бросали дымовые шашки и файеры на футбольное поле. В результате данных действий арбитр встречи принял решение остановить матч на 32-й минуте первого тайма.

Бельгийская футбольная ассоциация применила к Андерлехту достаточно серьезные санкции, присудив клубу техническое поражение со счетом 0:5 в игре со Стандардом, а также наказав клуб штрафом и обязав провести следующий домашний матч при закрытых трибунах.

Напомним, ранее сообщалось, что английские фанаты Ливерпуля устроили дебош в Барселоне.