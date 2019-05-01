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Реал договорился с Тотенхэмом о трансфере Эриксена

Реал договорился с Тотенхэмом о трансфере Эриксена
12:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Реал достиг устного соглашения с полузащитником Тоттенхэма Кристианом Эриксеном.

Реал достиг устного соглашения с полузащитником Тоттенхэма Кристианом Эриксеном о переходе летом, сообщает AS. Теперь мадридцы вступили в переговоры с руководством Шпор.

Тоттенхэм готов отпустить Эриксена в Реал за 150 миллионов евро. Именно такую цену Шпоры установили за игрока сборной Дании.

Нынешнее соглашение полузащитника с Тоттенхэмом рассчитано до конца следующего сезона. Датчанин уже отклонил три предложения Шпор по новому контракту.

Кроме Реала в подписании Кристиана также заинтересован ПСЖ. Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино надеется, что клубу удастся сохранить Эриксена.

27-летний Эриксен провел во всех турнирах нынешнего сезона за Тоттенхэм 47 матчей, забил 9 голов и отдал 17 ассистов.

Реал идет на 3-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставание от Атлетико составляет 9 очков. Следующий матч мадридцы проведут 5 мая против Вильярреала.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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