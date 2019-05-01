Скачать
Среда, 01.05.2019
Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов
Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов
Назван следующий соперник Джошуа
Назван следующий соперник Джошуа
Ломаченко рассказал о травме, Усике и вероятных соперниках (Видео)
Ломаченко рассказал о травме, Усике и вероятных соперниках (Видео)
Запорожье - бронзовый призер Суперлиги
Запорожье - бронзовый призер Суперлиги

Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов

Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
13:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Где и когда смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем?

В среду, 1 мая, на стадионе Камп Ноу в Барселоне состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем. Время начала матча – 22:00 по Киеву.

Где смотреть матч между Барселоной и Ливерпулем? В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.

Вспоминая о лазаретах обеих команд, можно утверждать, что они практически пустые. В Барселоне по-прежнему восстанавливается Рафинья. Что касается Ливерпуля, то в предстоящей игре точно не сыграет Адам Лаллана, также проблемы со здоровьем были у Фабиньо и Фирмино, но есть большая вероятность, что они смогут восстановиться.

Напомним, на выходных Барселона минимально обыграла Леванте. Эта победа помогла обеспечить 26-й титул чемпионов Испании для «блаугранас».

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с капитаном Аякса о контракте. Вовремя присмотрелись к молодому дарованию.

В свою очередь в пятничном матче Ливерпуль разгромил Хаддерсфилд. Дублями отличились Мане и Салах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов. Тоттенхэм - Аякс: события матча
02 Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Диллиан Уайт сделал прогноз на бой Джошуа - Руис
04 Роналду купил эксклюзивный и самый дорогой автомобиль
05 Аякс обыграл Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь