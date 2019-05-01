СМИ: Смалийчук вновь покинул Карпаты

Новости спорта: Один из руководителей Карпат вновь покидает клуб.

Олег Смалийчук больше не вице-президент Карпат и уже покинул клуб. В ближайшее время следует ожидать и других изменений в руководстве львовян.

Это не первый раз, когда Смалийчук уходит с клуба. В декабре прошлого года вице-президент Карпат уже подавал в отставку, но остался в клубе.

В начале марта Смалийчук сообщил, что больше не занимает руководящую должность в Карпатах. Все из-за скандального видео, на котором он нецензурно выражался в сторону ФК Львов. Тем не менее, он продолжил свою работу.

Напомним, что в сентябре прошлого года Смалийчук был втянут в скандал, когда написал, что «во Львове овец больше, чем настоящих болельщиков». Он не стал извиняться за свои слова, заявив, что написал их не на эмоциях.

Смалийчук был официально назначен вице-президентом Карпат в ноябре 2017 года.

Карпаты идут в зоне стыковых матчей. От спасения команду отделяет 2 очка. Следующий матч львовяне сыграют 5 мая против Арсенала-Киев.