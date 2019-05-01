Аяксу покорилось достижение Барселоны и Реала в Лиге чемпионов

Новости спорта: Амстердамцы продолжают устанавливать личные достижения.

Завершился первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором Аякс в Лондоне сумел минимально одолеть Тоттенхэм (1:0).

Примечательно, что амстердамцы добыли победы во всех поединках на стадии плей-офф в этом сезоне. В 1/8 финала нидерландцы одолели на Бернабеу Реал (4:1), а в четвертьфинале в Турине был повержен Ювентус (2:1).

Ранее такую победную серию сумела достичь Бавария в сезоне 2012/13 и мадридский Реал в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

К слову, тогда эти же команды и становились победителями турнира.