Аяксу покорилось достижение Барселоны и Реала в Лиге чемпионов

Завершился первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором Аякс в Лондоне сумел минимально одолеть Тоттенхэм (1:0).
Примечательно, что амстердамцы добыли победы во всех поединках на стадии плей-офф в этом сезоне. В 1/8 финала нидерландцы одолели на Бернабеу Реал (4:1), а в четвертьфинале в Турине был повержен Ювентус (2:1).
Ранее такую победную серию сумела достичь Бавария в сезоне 2012/13 и мадридский Реал в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
К слову, тогда эти же команды и становились победителями турнира.