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Аяксу покорилось достижение Барселоны и Реала в Лиге чемпионов

Аяксу покорилось достижение Барселоны и Реала в Лиге чемпионов
15:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Амстердамцы продолжают устанавливать личные достижения.

Завершился первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором Аякс в Лондоне сумел минимально одолеть Тоттенхэм (1:0).

Примечательно, что амстердамцы добыли победы во всех поединках на стадии плей-офф в этом сезоне. В 1/8 финала нидерландцы одолели на Бернабеу Реал (4:1), а в четвертьфинале в Турине был повержен Ювентус (2:1).

Ранее такую победную серию сумела достичь Бавария в сезоне 2012/13 и мадридский Реал в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

К слову, тогда эти же команды и становились победителями турнира.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Тоттенхэм - Аякс.
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