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СМИ: Фирмино не сыграет с Барселоной

СМИ: Фирмино не сыграет с Барселоной
17:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Бразильский форвард Фирмино не успел восстановиться после травмы.

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино не сыграет в первом матче полуфинала ЛЧ с Барселоной. Бразилец не успел восстановиться после надрыва мышцы, из-за которого он пропустил последний матч в АПЛ с Хаддерсфилдом (5:0).

Ранее Юрген Клопп выражал надежду, что Фирмино успеет восстановиться, но утром в среду стало ясно, что бразилец не готов играть. Поэтому в клубе решили не рисковать здоровьем игрока и в заявке на игру его не окажется.

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Напомним, в текущем сезоне АПЛ на счету Фирмино 34 матча, 12 голов и семь ассистов.

Матч Барселона - Ливерпуль состоится в среду, 1 мая, на Кам Ноу. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Фирминьо, Барселона - Ливерпуль.
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