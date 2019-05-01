Болельщики Ливерпуля устроили беспорядки в Барселоне

Новости спорта: В результате инцидента шестеро фанатов мерсисайдцев были арестованы.

Как сообщает El Mundo Deportivo, болельщики Ливерпуля, приехавшие на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, устроили беспорядки в одном из отелей на Королевской площади Барселоны. По информации издания, в результате инцидента шестеро фанатов мерсисайдцев были арестованы.

Отмечается, что от английских болельщиков пострадали несколько сотрудников гостиницы, ставшей эпицентром происшествия. Двум из пострадавших понадобилась медицинская помощь.

Также сообщается, что многие фанаты Ливерпуля находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. При появлении сотрудников полиции болельщики стали вести себя еще более агрессивно, кидать в правоохранителей пивные банки и другие предметы.