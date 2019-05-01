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Болельщики Ливерпуля устроили беспорядки в Барселоне

Болельщики Ливерпуля устроили беспорядки в Барселоне
17:27 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: В результате инцидента шестеро фанатов мерсисайдцев были арестованы.

Как сообщает El Mundo Deportivo, болельщики Ливерпуля, приехавшие на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, устроили беспорядки в одном из отелей на Королевской площади Барселоны. По информации издания, в результате инцидента шестеро фанатов мерсисайдцев были арестованы.

Отмечается, что от английских болельщиков пострадали несколько сотрудников гостиницы, ставшей эпицентром происшествия. Двум из пострадавших понадобилась медицинская помощь.

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Также сообщается, что многие фанаты Ливерпуля находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. При появлении сотрудников полиции болельщики стали вести себя еще более агрессивно, кидать в правоохранителей пивные банки и другие предметы.

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