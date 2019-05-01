Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа

Вратарь Порту Икер Касильяс госпитализирован после сердечного приступа, случившегося на тренировке команды в среду, 1 мая. Об этом сообщает Marca.
Вратарь был доставлен в госпиталь города Порту, где ему провели процедуру катетеризации. В настоящее время Касильяс находится под пристальным наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.
Источник утверждает, что испанский голкипер пропустит оставшуюся часть сезона.
Касильяс выступает за Порту с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее футболист долгое время выступал за Реал. В нынешнем сезоне на счету голкипера 41 сыгранный матч.