Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа

Новости спорта: Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке Порту.

Вратарь Порту Икер Касильяс госпитализирован после сердечного приступа, случившегося на тренировке команды в среду, 1 мая. Об этом сообщает Marca.

Вратарь был доставлен в госпиталь города Порту, где ему провели процедуру катетеризации. В настоящее время Касильяс находится под пристальным наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Источник утверждает, что испанский голкипер пропустит оставшуюся часть сезона.

Касильяс выступает за Порту с 2015 года. Он выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее футболист долгое время выступал за Реал. В нынешнем сезоне на счету голкипера 41 сыгранный матч.