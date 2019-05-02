Врач: Касильясу повезло, что ему вовремя оказали помощь

Новости спорта: Ранее вратарь Порту Икер Касильяс перенес сердечный приступ.

Спортивный врач Домингос Гомес заявил, что своевременно оказанная помощь голкиперу "Порту" Икеру Касильясу помогла спасти жизнь футболисту.

"Главный положительный момент заключается в том, что ему была вовремя оказана помощь. Иногда в таких случаях пять минут решают многое. Что касается продолжения футбольной карьеры, то всё возможно. Однако многое будет зависеть от того, как будет протекать его восстановление. Безусловно, физические упражнения могут помочь ему вернуться к нормальной жизни", — приводит слова Гомеса a Bola.

Касильяс перешёл в "Порту" летом 2015 года из "Реала", в первой команде которого он провёл 16 лет, в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2020 года.