Скачать
Четверг, 02.05.2019
Барселона крупно обыграла Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов
Барселона крупно обыграла Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов
Джошуа - Руис: бой официально подтвержден
Джошуа - Руис: бой официально подтвержден
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа

Врач: Касильясу повезло, что ему вовремя оказали помощь

Врач: Касильясу повезло, что ему вовремя оказали помощь
01:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ранее вратарь Порту Икер Касильяс перенес сердечный приступ.

Спортивный врач Домингос Гомес заявил, что своевременно оказанная помощь голкиперу "Порту" Икеру Касильясу помогла спасти жизнь футболисту.

"Главный положительный момент заключается в том, что ему была вовремя оказана помощь. Иногда в таких случаях пять минут решают многое. Что касается продолжения футбольной карьеры, то всё возможно. Однако многое будет зависеть от того, как будет протекать его восстановление. Безусловно, физические упражнения могут помочь ему вернуться к нормальной жизни", — приводит слова Гомеса a Bola.

Порту сделал заявление касательно Касильяса

Касильяс перешёл в "Порту" летом 2015 года из "Реала", в первой команде которого он провёл 16 лет, в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Порту, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россиянин Лебедев заполучил пояс Усика
02 Барселона 3:0 Ливерпуль: события матча (Видео)
03 Реал и Барселона отреагировали на инфаркт Касильяса
04 Ломаченко объяснил, почему Усик не затеряется в хэвивейте
05 Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь