Роналду пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

Новости спорта: Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал бывшего партнёра по "Реалу" Икера Касильяса, который в среду, 1 мая, перенёс сердечный приступ.

"Много сил тебе, мой друг. Надеюсь, ты скоро поправишься", — написал Роналду в сторис своего "инстаграма".

Фото доступно в сторис "инстаграма" Роналду.

Португальский форвард выступал с Касильясом в "Реале" в период с 2009 по 2015 годы.

Напомним, в среду на тренировке "Порту" у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.