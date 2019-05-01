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Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа

Роналду пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

Роналду пожелал Касильясу скорейшего выздоровления
22:51 Ср, 1 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал бывшего партнёра по "Реалу" Икера Касильяса, который в среду, 1 мая, перенёс сердечный приступ.

"Много сил тебе, мой друг. Надеюсь, ты скоро поправишься", — написал Роналду в сторис своего "инстаграма".

Фото доступно в сторис "инстаграма" Роналду.

Португальский форвард выступал с Касильясом в "Реале" в период с 2009 по 2015 годы.

Напомним, в среду на тренировке "Порту" у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Порту, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола.
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