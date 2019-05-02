Барселона - Ливерпуль: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Дубль Месси помог подопечным Вальверде разгромить "мерсисайдцев".

Барселона обыграла Ливерпуль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся на стадионе Камп Ноу и завершилась с разгромным счетом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 26-й минуте. Суарес в прыжке дотянулся до мяча после прострела Жорди Альбы и переправил мяч в ворота "мерсисайдцев".

Во втором тайме лидер команды Лионель Месси смог отличиться дважды на 75-й и 82-й минутах.

Барселона - Ливерпуль 3:0

Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82

Барселона: тер Штеген — Роберто (Аленья, 90+3), Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Месси, Суарес (Дембеле, 90+3), Коутиньо (Семеду, 60)

Ливерпуль: Алиссон — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Ориги, 84), Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24) — Мане, Салах, Вейналдум (Фирмино, 79)