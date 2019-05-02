Айнтрахт - Челси: букмекеры оценили шансы команд

Новости спорта: В четверг, 2-го мая, на стадионе Коммерцбанк-Арена состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы 2018/19 между Айнтрахтом и Челси.

Стали известны котировки букмекеров на данную встречу.

Так, букмекерская компания Фаворит Спорт считает, что шансы на победу у команд практически равны. На успех хозяев поля принимают ставки с коэффициентом 2.74, тогда как на победу англичан можно поставить за 2.59. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.35.

Для любителей необычных ставок можно попробовать угадать, как будет забит первый гол. Наиболее вероятным вариантом считается, конечно, удар ногой. На такой исход можно поставить с коэффициентом 1.48. Если ты уверен, что забьют головой - можешь увеличить свою ставку в 4.50 раза. Варианты со штрафным ударом и пенальти оценивают приблизительно одинаково: 11.00 и 12.00 соответственно. Коэффициент на то, что гола не будет - 8.50. В случае автогола умножай свои деньги на 22.

Что касается истории противостояний коллективов, то ее попросту нет. Это будет первый официальный матч между командами.