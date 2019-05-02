Арсенал - Валенсия: где и когда смотреть полуфинал Лиги Европы

Новости спорта: Сегодня, 2 мая, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы сезона 2018/2019.

В четверг, 2 мая, на стадионе Эмирейтс в Лондоне состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между Арсеналом и Валенсией. Время начала матча – 22:00 по Киеву.

Где смотреть матч между Арсеналом и Валенсией? В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1.

В предстоящей игре из-за травм хозяевам вряд ли помогут Денис Суарес, Эктор Бельерин, Дэнни Уэлбек, Аарон Ремси, и Роб Холдинг. Что касается Валенсии, то в составе «летучих мышей» свои повреждения залечивают Денис Черышев, Кристиано Пиччини и Жоффрей Кондогбия.