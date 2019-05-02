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Катарские владельцы ПСЖ рассматривают вариант ухода из клуба

Катарские владельцы ПСЖ рассматривают вариант ухода из клуба
18:07 Чт, 2 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Причиной изменения настроения владельцев парижского клуба стала постоянная критика в их адрес.

Финансовое положение "Пари Сен-Жермен" может значительно ухудшиться в ближайшие несколько лет.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, катарские владельцы парижского клуба охладели к своему активу и могут сократить финансирование после чемпионата мира—2022, который пройдёт у них на родине. Также они рассматривают уход из "ПСЖ".

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По мнению катарцев, во Франции слишком много критикуют их страну, а местные футбольные власти не относятся к ним с должной благодарностью. Также владельцев не устраивают спортивные результаты "ПСЖ" и высокие налоги – с момента прихода в клуб в 2011 году они выплатили французским властям уже € 1 млрд.

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Катар, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола.
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