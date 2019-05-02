Стали известны предварительные сроки восстановления Касильяса

Новости спорта: Врачи прогнозируют длительное восстановление Икеру Касильясу..

Голкипер Порту Икер Касильяс, который в среду на утренней тренировке перенес инфаркт миокарда, не сможет вернуться на поле в ближайшие шесть месяцев, сообщает AS.

Как утверждает медицинский персонал футболиста, врачи будут наблюдать за ситуацией вокруг здоровья игрока от трех до шести месяцев, после чего будет решено, сможет ли он вновь учавствовать в матчах.

По данным источника, на данный момент состояние вратаря "драконов" стабилизировалось, и он готовится проходить медицинские тесты в ближайшем будущем.