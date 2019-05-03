Мойес рассказал, что плакал, когда его уволили из Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Специалист Дэвид Мойес тяжело пережил момент ухода из Олд Траффорд.

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес в интервью TalkSport рассказал, как отреагировал на увольнение из клуба весной 2014-го.

На вопрос журналиста, когда в последний раз Мойес плакал, специалист ответил:

"...когда меня уволили из Манчестер Юнайтед".

"За четыре года, как я ушел из МЮ, особо ничего не поменялось. Команда не прогрессирует, как это должно быть".

"Когда я возглавил Юнайтед, мне нужно было внести очень много изменений, но я не успел этого сделать".

В МЮ Дэвид Мойес пришел летом 2013-го сменив легендарного сэра Алекса Фергюсона. Из-за неудовлетворительных результатов специалист был уволен из клуба в апреле 2014-го, спустя восемь месяцев после назначения.

После работы с "красными дьяволами" Мойес стал аналитиком УЕФА, затем принялся за работу на должности главного тренера в таких клубах как Реал Сосьедад, Сандерленд и Вест Хэм. Ныне 56-летний специалист находится без работы.