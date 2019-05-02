Лига Европы. Арсенал - Валенсия (3:1): события матча

Новости спорта: В первом матче полуфинальной пары Лиги Европы лондонский Арсенал примет на Эмирейтс испанскую Валенсию.

Сегодня, 2 мая состоится первый матч 1\2 финала Лиги Европы между лондонским Арсеналом и испанской Валенсией. Важнейший матч для обоих команд пройдет на стадионе «канониров» Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток французского судьи Клемана Турпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Лондонцы второй год подряд играют на стадии полуфинала Лиги Европы — в прошлом сезоне они проиграли мадридскому Атлетико. На этот раз подопечные Унай Эмери попробуют обыграть другую испанскую команду — Валенсию. На пути Арсенала в 1/2 турнира «сложили оружие» БАТЭ, Ренн и грозный в предматчевых прогнозах Наполи.

Испанская Валенсия выступала в групповом этапе Лиги чемпионов с МанЮнайтед, Янг Бойз и Ювентусом, откуда попала в плей-офф Лиги Европы, где были обыграны Селтик, Краснодар и Вильярреал.

Арсенал - Валенсия 3:1

(Диакаби, 11, Ляказетт, 18, 25, Обамеянг, 90)

94'' Матч окончен! Арсенал побеждает Валенсию со счетом 3:1 и делает серьезную заявку на финал. Всем спасибо! Доброй ночи.

91'' Арсенал очень близок к финалу Лиги Европы, однако Валенсия забила гол на выезде. Все решится в Испании

90'' Судья Клеман Терпен компенсировал 4 минуты

90'' ГОЛ! Обамеянг таки забивает сегодня, с трех метров простреливает голкипера и защитника с острого угла

89'' Замена! Родриго ушел с поля, Санти Мина последним в сегодняшнем матче вышел на замену

88'' Обе команды порядочно устали, однако тренеры обоих команд призывают своих игроков идти вперед

84'' Валенсия уже не рискует в позиционных атаках, видимо, соглашаясь со счетом, однако Арсенал продолжает навязывать свою игру, желая увеличить разрыв в счете

82'' Замена! Травмированный Косельни уходит с поля. Вместо него на Эмирейтс выходит Монреаль

81'' Гамейро бьет выше ворот Чеха с 11 метров

77'' Арсенал проводит все время в атаках, однако Валенсия остро отвечает лондонцам

75'' Замена! На поле выходит Мхитарян вместо Озила

71'' Замена! Гедеш уходит с поля, уступая место Гамейро, Васс меняет Солера

71'' Парехо получил желтую карточку за отмашку от Ляказетта, хотя должен был получать красную

70'' Диакаби попытался пробить в стиле своего первого гола, Чех ошибся на выходе

68'' Ляказетт вновь расстраивает своего тренера, упуская убойный момент, француз с 9 метров простреливал голкипера Валенсии, но тот отбил ногой, чудом Арсенал не забил третий гол, а Ляказетт запорол второй момент за 4 минуты!

64'' Унай Эмери не очень доволен утраченными моментами Арсенала

63'' Ляказетт упускает супер-момент! Он не сумел попасть по мячу с 11 метров.

58'' Замена! У Арсенала поле покидает Гендузи, вместо него в игру входит Торрейра

57'' Арсенал мельчит в штрафной соперника, но также без опасных ударов

56'' Валенсия усилиями буквально троих игроков выходит в контратаки, однако прицельно пробить по воротам Чеха не получается

51'' Арсенал вернул себе мяч и комбинирует возле штрафной Валенсии

49'' Родриго продрался в штрафную Арсенала, но не смог отдать точную передачу вдоль линии ворот

48'' Разъяренная Валенсия бросилась в атаку с первых секунд второго тайма, однако игра скатывается в эпизодичную с большим количеством фолов

46'' Клеман Турпен возобновил игру. Поехали!

Перерыв. Отдыхаем!

45'' Клеман Турпен добавил 1 минуту

44'' У Валенсии не вяжется игра, Арсенал создает полумоменты

40'' После бурного начала игра немного успокоилась, Арсенал неторопливо катает мяч

36'' Штрафной Парехо завершился ударом для регбийной команды. Валенсия делает ставку на стандарты.

35'' Арсенал выровнял игру и не позволяет Валенсии такие вольности, как в первые минуты матча

33'' Обамеянг ударом с лета с 13 метров вновь теряет убойный шанс, не попадая по воротам. Целил в девятку. Было бы красиво.

30'' Команды обмениваются острыми атаками в достаточно динамичной игре, 3 мяча за первые пол часа - это не предел в этом матче!

25'' ГОЛ! Ляказетт делает дубль! Француз с 11 метров пробил голкипера Валенсии, гол зафиксирован благодаря системе goal-in.

24'' Валенсия показывает смелую и заряженную игру, Арсенал у себя дома играет на контратаках

22'' Лесорубский удар Обамеянга с линии штрафной, привет УПЛ

18'' ГОЛ! Ляказетт сравнивает счет! Обамеянг вывалился практически 1 на 1 и отдал французу голевую, тому оставалось забить практически в пустые ворота!

14'' Парехо издалека проверил Чеха, Петр неудачно отбил, однако все закончилось для Арсенала хорошо

11'' ГОЛ! Валенсия забивает Арсеналу. Диакаби после скидки замкнул передачу Перехо с углового.

8'' Убойный момент Валенсии после штрафного, однако прострел с фланга завершился ударом выше ворот, Солер не забил с двух метров

6'' Валенсия взялась играть в 5-3-2

5'' Команды пока присматриваются друг к другу, совершая ошибки в простых ситуациях

2'' Арсенал с первых минут активно взялся за игру, а Ляказетт уже в дебюте матча пытался нарисовать пенальти

1'' Клеман Турпен дал стартовый свисток. Поехали!

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Чех – Мустафи, Косельни(Монреаль, 82), Папастатопулос, Колашинац, Джака, Гендузи (58, Торрейро), Мейтленд-Найлз, Озил(Мхитарян, 75), Обамеянг, Лаказетт.

«Валенсия»: Нето – Гайя, Ронкалья, Габриэл, Гарай, Дьяхаби, Гедеш (Гамейро, 71), Парехо, Солер (Васс, 71), Пиччини, Родриго.