Хави завершит карьеру по окончании сезона

Новости спорта: Легендарный полузащитник каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", сообщил, что нынешний сезон — последний в его карьере профессионального футболиста.

"Это мой последний сезон в качестве игрока. С нетерпением жду, когда узнаю, что ждёт меня в будущем в качестве тренера", — приводит слова 39-летнего футболиста AS.

Хави — воспитанник "Барселоны". За молодёжную команду сине-гранатовых хавбек выступал с 1991 по 1997 год. В 1998 году он дебютировал за основной состав каталонцев.

В "Барселоне" Хави 8 раз стал чемпионом испанской Примеры, выиграл 3 Кубка Испании и завоевал 4 титула Лиги чемпионов. В его активе также 6 Суперкубков Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 2 титула чемпионата мира среди клубов.

В составе сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат мира (2010) и два чемпионата Европы (2008, 2012).