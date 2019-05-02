Торрес может сменить чемпионат Японии на второй дивизион Мексики

Новости спорта: Легендарный форвард Атлетико, Челси и Ливерпуля Фернандо Торрес из чемпионата Японии может перебраться во второй по силе дивизион Мексики.

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес может продолжить карьеру во втором дивизоне чемпионата Мексики, сообщает As.

По данным источника, в японском клубе, где играет 35-летний форвард, не особо довольны успехами Торреса. Испанец провел лишь 7 матчей в нынешнем сезоне (в Японии сезон начинается после Нового года) и не отметился результативными действиями.

Торрес выступает за «Саган Тосу» с лета 2018-го. Отмечается, что испанец планирует продолжить карьеру в клубе из второго дивизиона Мексики «Атлетико Сан-Луис». Отмечается, что клуб наполовину принадлежит владельцам мадридского «Атлетико», где ранее выступал Торрес.

Ранее сообщалось, экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил форварда «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса с экс-нападающим лондонского «Челси» Фернандо Торресом.