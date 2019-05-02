Торрес может сменить чемпионат Японии на второй дивизион Мексики

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес может продолжить карьеру во втором дивизоне чемпионата Мексики, сообщает As.
По данным источника, в японском клубе, где играет 35-летний форвард, не особо довольны успехами Торреса. Испанец провел лишь 7 матчей в нынешнем сезоне (в Японии сезон начинается после Нового года) и не отметился результативными действиями.
Торрес выступает за «Саган Тосу» с лета 2018-го. Отмечается, что испанец планирует продолжить карьеру в клубе из второго дивизиона Мексики «Атлетико Сан-Луис». Отмечается, что клуб наполовину принадлежит владельцам мадридского «Атлетико», где ранее выступал Торрес.
Ранее сообщалось, экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил форварда «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса с экс-нападающим лондонского «Челси» Фернандо Торресом.