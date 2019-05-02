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Ракицкий запретил публиковать интервью с Вацко

Ракицкий запретил публиковать интервью с Вацко
21:38 Чт, 2 Май 2019 Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Украинский защитник Ярослав Ракицкий до переезда в Россию давал журналисту Виктору Вацко интервью, однако запретил его публикацию.

Бывший защитник Шахтера, а в данный момент футболист Зенита Ярослав Ракицкий зимой дал интервью журналисту Виктору Вацко в рамках онлайн-проекта Вацко Light. Разговор состоялся еще до переезда защитника сборной Украины в российский чемпионат, однако Ракицкий в итоге запретил публиковать видео, сообщает сайт Tribuna.com.

Согласно имеющейся информации, журналист без посредничества пресс-службы Шахтера договорился и получил согласие на интервью от Ракицкого. Программа была записана и готовилась выйти в эфир, но в последний момент футболист запретил выпускать интервью. По слухам, Ракицкий отказался от публикации своего разговора по совету своей сестры Дарьи, которая работает ведущей на Ютуб-канале Шахтера.

Ярослав Ракицкий в январе 2019 года перешел из Шахтера в Зенит за 10 миллионов евро. В чемпионате России украинский защитник провел 9 матчей и забил 3 мяча, все со штрафных ударов. Команда Ракицкого близка к победе в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 8 очков за 4 тура до конца сезона.

После перехода в российскую команду Ракицкий не вызывался в сборную Украины.

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ФК Шахтер, ФК Зенит, Ярослав Ракицкий, Виктор Вацко.
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