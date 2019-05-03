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Хави повесит бутсы на гвоздь в этом году

Хави повесит бутсы на гвоздь в этом году
16:54 Пт, 3 Май 2019 Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Легендарный испанец Хави объявил о готовности завершить карьеру в 2019 году.

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави в интервью ресурсу As заявил, что планирует завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона.

«Играть в футбол было честью для меня до тех пор, пока мне не исполнилось 39 лет, и теперь я хотел бы закончить сезон на вершине. Это мой последний сезон в качестве игрока, но я с нетерпением хочу увидеть, что ждет меня дальше как тренера.

Моя философия как тренера отражает стиль, который мы разработали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройффа и Ла Масии. Мне нравится, когда команды проявляют инициативу на поле и действуют в атакующем стиле».

Хави провел в составе «Барселоны» 767 матчей, в 2015-м году он перешел в «Аль-Садд».

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ФК Барселона, Хави, ФК Аль-Садд.
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