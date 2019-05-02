Манчестер Сити переподпишет украинца Зинченко

Новости спорта: Молодой украинский полузащитник Александр Зинченко задержится в Манчестере гораздо дольше, чем это планировалось раньше.

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вскоре подпишет новый контракт с «горожанами», сообщает Goal.com.

По данным ресурса, вскоре об этом объявят официально.

Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» истекает в 2020-м году. Детали и условия нового соглашения пока неизвестны.

Сообщается, что Хосеп Гвардиола видит Зинченко в стартовом составе «горожан».

В текущем сезоне Зинченко провел 26 матчей за «Манчестер Сити» на позиции левого латераля, забил 1 мяч и сделал 5 ассистов.

Как сообщает Sky Sports, руководство Манчестер Сити решило не усилять будущим летом позицию левого защитника, сделав ставку на Бенжамена Менди, который провел большую часть сезона в лазарете.