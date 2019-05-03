Айнтрахт - Челси: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Франкфуртский Айнтрахт принимал лондонский Челси в полуфинальном матче Лиги Европы.

В первом матче полуфинала Лиги Европы Франкфуртский Айнтрахт принимал лондонский Челси (1:1).

Хозяевам поля удалось открыть счет уже на 23-й минуте первого тайма. После отличного прострела с левого фланга Йович оказался проворнее всех и послал мяч головой в правый угол ворот Кепы.

Однако Челси сумели сравнять счет еще до перерыва. Лофтус Чик разобрался в штрафной франкфуртцев, отпасовал на Педро, и испанец без раздумий послал мяч в угол ворот Траппа.

Итог матча: 1:1.

Вашему вниманию обзор матча:

Айнтрахт — Челси 1:1

Голы: Йович, 23 — Педро, 45.

Айнтрахт: Трапп – Фалетте, Хинтеррегер, Абрахам – Коста, Роде, Хасебе, Фернандес (Пасиенсия, 73), Костич – Гачинович (Виллемс, 90+2) — Йович.

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон – Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 82) – Педро, Жиру, Виллиан (Азар, 61).