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Айнтрахт - Челси: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Айнтрахт - Челси: обзор матча Лиги Европы (Видео)
07:34 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Франкфуртский Айнтрахт принимал лондонский Челси в полуфинальном матче Лиги Европы.

В первом матче полуфинала Лиги Европы Франкфуртский Айнтрахт принимал лондонский Челси (1:1).

Хозяевам поля удалось открыть счет уже на 23-й минуте первого тайма. После отличного прострела с левого фланга Йович оказался проворнее всех и послал мяч головой в правый угол ворот Кепы.

Однако Челси сумели сравнять счет еще до перерыва. Лофтус Чик разобрался в штрафной франкфуртцев, отпасовал на Педро, и испанец без раздумий послал мяч в угол ворот Траппа.

Итог матча: 1:1.

Вашему вниманию обзор матча:

Айнтрахт — Челси 1:1

Голы: Йович, 23 — Педро, 45.

Айнтрахт: Трапп – Фалетте, Хинтеррегер, Абрахам – Коста, Роде, Хасебе, Фернандес (Пасиенсия, 73), Костич – Гачинович (Виллемс, 90+2) — Йович.

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон – Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 82) – Педро, Жиру, Виллиан (Азар, 61).

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Лига Европы, ФК Челси, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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