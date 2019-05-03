Фанаты Ливерпуля требуют дисквалифицировать Месси

Новости спорта: Болельщики для этого создали петицию.

После матча 1/2 финал Лиги чемпионов между каталонской Барселоной и английским Ливерпулем (3:0), болельщики "мерсисайдцев" создали петицию и требуют отстранить Лионеля Месси от второго полуфинального матча.

По словам фанатов "красных", аргентинец очень грубо сыграл в эпизоде с полузащитником Фабиньо, ударив бразильца по голове.

Несмотря ни на что, данная петиция набирает популярность у фанатов, и те требуют ее рассмотрения от УЕФА.

Напомним, Месси стал автором дубля в ворота Ливерпуля, а Барселона уверенно выиграла этот матч.